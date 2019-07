Barcelona onthult eind augustus stadion én standbeeld voor Cruijff

PSV heeft Franse verdediger Boscagli van Nice op de korrel

23:17 PSV probeert de 21-jarige Franse verdediger Olivier Boscagli aan de selectie toe te voegen. Hij speelde vorige week nog met zijn huidige club OGC Nice in een vriendschappelijk duel tegen de PSV'ers en liet in die wedstrijd met twee assisten een uitstekende indruk achter. Ook het Franse Saint-Étienne is in de markt voor het talent, maar bereikte vooralsnog geen akkoord met Nice.