Barcelona moet Ter Stegen waarschijnlijk missen in stadsderby

De Duitse doelman heeft een knieblessure. Barcelona meldt niet hoe lang Ter Stegen aan de kant staat. Ter Stegen liep de blessure ruim een week geleden op tijdens de gewonnen ontmoeting met Alavés. De tweede doelman bij de Catalanen is de Braziliaan Neto (30), die afgelopen zomer met Jasper Cillessen betrokken was in ruildeal tussen Barça en Valencia.



Arthur kan nog drie weken niet spelen, laat Barcelona weten. De Braziliaanse middenvelder raakte begin december tegen Atlético Madrid geblesseerd aan zijn lies.