Barcelona met invallers Frenkie de Jong en Memphis Depay naar gelijkspel met Juventus

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

FC Barcelona komt komend weekend in de VS nog in actie tegen NY Red Bulls, Juventus treft dan Real Madrid. De Koninklijke speelde vannacht met 2-2 gelijk tegen het Mexicaanse CF America. Karim Benzema en Eden Hazard (strafschop) scoorden voor de Spanjaarden. Henry Martin had de score geopend voor America, Alvaro Fidalgo tekende in de slotfase vanaf de stip voor de eindstand.