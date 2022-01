Barcelona met Frenkie de Jong uitgeschakeld in Copa del Rey, Real Madrid knokt zich knap terug

SamenvattingBarcelona is uitgeschakeld in de Copa del Rey. In het Baskenland werd er door de ploeg van Frenkie de Jong, die na zestig minuten inviel, met 3-2 verloren van Athletic Bilbao. Real Madrid plaatste zich wel voor de kwartfinales, al was het met de hakken over de sloot.

Het duel tussen de twee succesvolste clubs in de Spaanse beker - Barcelona won de Copa del Rey 31 keer en Athletic Bilbao 23 keer - begon zonder Nederlandse inbreng. Frenkie de Jong zat op de bank, Luuk de Jong en Memphis Depay ontbraken in de wedstrijdselectie. Vooral veel reservespelers kregen bij Barcelona de kans om zich te tonen in San Mamés.



Al in de tweede minuut maakte Iker Muniain op prachtige wijze de openingstreffer door de bal in de verre hoek buiten het bereik van Marc-André ter Stegen te plaatsen. Ferran Torres maakte er in de twintigste minuut 1-1 van door ook van afstand de bal binnen te schieten. Daarna duurde het lang voordat er weer gescoord werd, want pas in de 86ste minuut trof Inigo Martinez met wat geluk het doel. Uit een vrije trap van Muniain kopte Alex Berenguer op doel, raakte hij Ter Stegen en frommelde Martinez de bal met meer geluk dan wijsheid binnen. De winst leek binnen, maar toen maakte Pedri er in de derde minuut van de blessuretijd met een snoeiharde pegel 2-2 van.

In de verlenging, met de in de 61ste minuut ingevallen De Jong op het veld, zette Muniain de thuisclub opnieuw op voorsprong. Nico Williams schoot tegen de arm van Jordi Alba aan en scheidsrechter José Luis Munuera Montero wees na bestudering van de videobeelden naar de stip. Muniain profiteerde van het buitenkansje en zorgde opnieuw voor een klein volksfeest. Twintig minuten later mocht het feest helemaal gevierd worden toen de scheidsrechter voor de laatste keer op zijn fluit blies en Athletic Bilbao zich ten koste van Barcelona verzekerde van een plek in de kwartfinales.

Volledig scherm Iker Muniain was de grote man. © REUTERS

Real Madrid knokt zich terug

Real Madrid heeft de kwartfinales van de Copa del Rey bereikt door met een man minder in de verlenging een achterstand weg te poetsen. Door een rode kaart van Marcelo leek de achtste finale het eindstation te worden voor de Madrileense ploeg, maar het kwam uiteindelijk toch nog goed: 1-2.

Al na tien minuten kreeg Elche een grote kans om Real Madrid pijn te doen, maar van dichtbij slaagde Guido Carrillo er niet in om de bal voor een leeg doel binnen te werken. Het bleek een voorbode te zijn: het lukte beide ploegen niet om in de reguliere speeltijd te scoren. Een verlenging moest er aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen.



In die verlenging waren het de invallers van Elche die bepalend waren. Eerst werd de doorgebroken Tete Morente lichtjes aangetikt door Marcelo, resulterend in een rode kaart voor de verdediger en een vrije trap op een gevaarlijke plek voor Elche. Gonzalo Verdú, die eveneens net was ingevallen, wist daar wel raad mee en schoot de bal in twee instanties langs Andriy Lunin, die Thibaut Courtois onder de lat verving.

Knappe comeback

Het doek leek te vallen voor Real Madrid, maar toen waren het opnieuw twee invallers die het verschil maakten. Isco veranderde het schot van Daniel Ceballos en tekende voor de gelijkmaker, waarna Eden Hazard er zelfs nog 1-2 van maakte. De Belg omspeelde de keeper en schoot de bal beheerst in het lege doel. Elche leek in de slotminuut nog gelijk te maken. Maar bij een schot van aanvoerder Fidel dat doel trof, lag zijn medespeler Verdú in de ogen van de arbiter hinderlijk en in buitenspelpositie in de weg.

Volledig scherm Eden Hazard juicht na de 1-2. © AFP