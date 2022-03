Barcelona krijgt Galatasaray niet op de knieën

Dubieuze strafschop zorgt voor nederlaag AZ tegen Bodø/Glimt

AZ is in de meest noordelijke wedstrijd die een Nederlandse club ooit in Europees verband voetbalde, tegen een ongelukkige nederlaag aangelopen. Via een uiterst discutabele strafschop stelde opponent Bodø/Glimt in de blessuretijd de 2-1 zege veilig.

22:57