Barcelona kan erehaag Real voor Clásico vergeten

,,Zij hebben geen erehaag voor ons gemaakt, daarom doen wij dat nu ook niet voor hen'', zei Zidane. Barcelona verzekerde zich vorige week met een overwinning op Deportivo la Coruña (2-4) van de Spaanse titel. De spelers van Deportivo hadden voor de aftrap al een erehaag gemaakt, om de Catalanen te feliciteren met het winnen van de Spaanse beker een week daarvoor. Dat is in Spanje een gebruikelijk ritueel als een club een titel heeft gepakt.

,,We hebben respect voor de prestatie van Barcelona. Kampioen worden is het moeilijkste en mooiste wat er is'', zei Zidane. ,,Als ze voor ons na het WK een erehaag hadden gevormd, hadden we deze traditie nu ook niet gebroken. Ik begreep dat Barcelona dat toen niet deed omdat ze het WK voor clubs als een aparte competitie beschouwen. Maar om het WK te halen, moet je de Champions League winnen en daar doen we allemaal aan mee.''