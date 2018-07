Barcelona en Real Madrid beginnen met thuisduel, eerste Clásico eind oktober

Regerend landskampioen FC Barcelona begint in het weekend van 18/19 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés, de nummer veertien van vorig seizoen. Real Madrid neemt het in de eerste speelronde op tegen stadgenoot Getafe, de nummer acht van vorig seizoen. In de eerste speelronde staat met Valencia - Atlético Madrid direct een mooie wedstrijd op het programma. Europa League-winnaar Atlético Madrid werd vorig seizoen tweede in La Liga, Valencia eindigde als vierde en speelt komend seizoen ook weer in de Champions League.