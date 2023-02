Barcelona en Manchester United in evenwicht na spektakelstuk in Camp Nou

In de aanloop naar het eerste play-offduel prezen United-trainer Erik ten Hag en collega Xavi elkaar voor de manier waarop de ander met zijn club de weg omhoog heeft ingeslagen na een moeizame periode.

Gezien de wederopstanding aan beide kanten was het ook niet vreemd dat Ten Hag het affiche ‘finale waardig’ noemde. De belofte vooraf kon in de eerste helft echter niet worden ingelost. Barcelona nam snel het initiatief, maar alleen Robert Lewandowski wist keeper David De Gea te testen.

United dook vervolgens een aantal keren gevaarlijk op voor het Spaanse doel. Een schot van Jadon Sancho rolde via de voet van Frenkie de Jong voorlangs en Marc-André ter Stegen redde op inzetten van Casemiro en Marcus Rashford. De grootste kans was echter voor Wout Weghorst, die net als Tyrell Malacia in de basis bij United stond. De Nederlander schoot echter oog in oog met Ter Stegen tegen de keeper aan.

Het gebrek aan doelpunten werd in de tweede helft ruimschoots goed gemaakt. Marcos Alonso kopte vijf minuten na rust Barcelona uit een corner op een 1-0-voorsprong, waarna Rashford even later de 1-1 in de korte hoek schoot. Barcelona-verdediger Jules Koundé werkte de bal na een uur in zijn eigen doel, 1-2.

Rashford claimde even later een strafschop, waarna de protesterende Ten Hag geel zag. De gemoedstoestand van de United-trainer werd er niet beter op toen een voorzet van Raphinha binnenviel voor de 2-2. Beide ploegen kregen in de slotfase nog kansen op meer, waarbij Barcelona vlak voor tijd nog de paal raakte.

