Barcelona dankzij stormachtige eerste helft naar kwartfinale Champions League

Samenvatting Lewandow­ski in bloedvorm loodst Bayern München moeiteloos langs Chelsea

8 augustus Onmogelijk was de opdracht niet, maar Chelsea wist bij aanvang van de returnwedstrijd tegen Bayern München wel dat het een wonder nodig had om zich nog te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van Frank Lampard moest een achterstand van 0-3 zien weg te poetsen, maar slaagde daar niet in. Bayern was in eigen huis een maat te groot: 4-1.