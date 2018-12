Barcelona als koploper de feestdagen in

Ousmane Dembélé opende in de tiende minuut de score. De Fransman kon de bal eenvoudig binnentikken uit de rebound van een schot van Lionel Messi. De Argentijnse aanvoerder schoot kort voor rust zelf de 2-0 binnen, na een splijtende pass van linksback Jordi Alba. Reservekeeper Jasper Cillessen zag vanaf de bank dat Barcelona in de tweede helft niet meer in de problemen kwam, maar ook verzuimde om de score uit te bouwen.

De ploeg van trainer Ernesto Valverde sluit de eerste seizoenshelft af met 37 punten uit zeventien wedstrijden, Atlético volgt met 34. Sevilla komt in punten op gelijke hoogte met de Madrilenen als het zondag wint bij Leganés. Real Madrid, vierde met 29 punten, komt niet in actie in de Spaanse competitie vanwege deelname aan het WK voor clubs. De winnaar van de Champions League won dat toernooi in Abu Dhabi voor het derde jaar op rij.