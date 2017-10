Barça zonder Iniesta naar Bilbao

De Jong onttroont Wüst als nationaal kampioen 3000 meter

20:56 Antoinette de Jong is vanavond bij de NK afstanden in Heerenveen verrassend nationaal kampioen op de 3000 meter geworden. De 22-jarige rijdster van Justlease.nl zegevierde in het matig bezette Thialf in een tijd van 4.05,59.