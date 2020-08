Barça-voorzitter Bartomeu: ‘Messi maakt deel uit van Koemans project’

Als er niets tussenkomt, wordt Ronald Koeman de nieuwe hoofdtrainer van FC Barcelona. Dat zei voorzitter Josep Maria Bartomeu dinsdag op de website van de Catalaanse club. ,,Het is nog een kwestie van details”, zei hij. ,,We weten hoe hij denkt en wat zijn filosofie is.” Door de op handen zijnde overstap moet de KNVB op zoek naar een nieuwe bondscoach. Koeman volgt in Catalonië de ontslagen Quique Setién op.

Met de overgang naar FC Barcelona gaat voor Koeman een langgekoesterde wens in vervulling. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit als hoofdtrainer wilde terugkeren bij de club waar hij van 1989 tot en met 1995 speelde. Later was hij er assistent van Louis van Gaal. Koeman won als speler met FC Barcelona in 1992 de Europa Cup I. In de finale op Wembley maakte de verdediger in de verlenging het enige doelpunt.

De 57-jarige bondscoach van Oranje was dinsdag in Zeist bij de KNVB om daar te vertellen dat hij in onderhandeling was met Barcelona. ,,Ja, ik zou het graag willen, maar het is pas definitief als de handtekening is gezet”, zei Koeman tegen de NOS. Daarna vloog hij in een privéjet naar de Spaanse stad om zijn contract af te handelen.

Quote Messi blijft bij Barça, geen twijfel Josep Maria Bartomeu

Bij FC Barcelona staat Frenkie de Jong onder contract en speelt de grote vedette Lionel Messi. Bartomeu benadrukte dat de geruchten dat Messi weg zou willen, niet kloppen. ,,Messi blijft bij Barça, geen twijfel. Hij maakt deel uit van het project van Koeman.”

Koeman werd in februari 2018 aangesteld als bondscoach van Oranje, waar hij Dick Advocaat opvolgde. Hij tekende een contract tot en met het WK van 2022. Later werd bekend dat er een clausule in het contract was opgenomen dat Koeman mocht vertrekken wanneer FC Barcelona zich zou melden.

De belangrijkste aanleiding voor de trainerswissel bij FC Barcelona is de pijnlijke nederlaag in de Champions League van vorige week. In Lissabon werd FC Barcelona met 8-2 vernederd door Bayern München. De competitie was ook al slecht afgelopen. Barça moest de landstitel aan rivaal Real Madrid laten, terwijl het nog bovenaan stond voordat het coronavirus uitbrak.