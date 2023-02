Barça vol vertrouwen en optimisme richting ManUnited: 'We hebben de perfectie positie voor Frenkie gevonden’

FIFA nomineert Sarina Wiegman opnieuw voor titel Coach van het Jaar

Sarina Wiegman is opnieuw genomineerd voor de titel Coach van het Jaar bij de FIFA. De wereldvoetbalbond maakte donderdag de nominaties bekend voor zowel de mannen als de vrouwen. Wiegman, die afgelopen zomer de Europese titel veroverde met de voetbalsters van Engeland, won de prestigieuze prijs eerder al in 2017 en 2020. Toen was de Haagse nog bondscoach van de Oranje-vrouwen.

9 februari