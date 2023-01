Barça-trainer Xavi houdt lippen op elkaar over Sofyan Amrabat: ‘Wie er ook komt, hij moet een meerwaarde zijn’

Column Thijs Zonneveld | Incident Fabio Jakobsen begint met een ziekte waaraan minimaal de helft van het sportpu­bliek lijdt

Columnist Thijs Zonneveld schrijft over het moment dat Fabio Jakobsen in de massasprint werd geraakt door een mobieltje tijdens de Ronde van San Juan. ,,Dat het nog steeds kán, met je telefoontje over de dranghekken hangen, is volslagen debiel.”

30 januari