‘Barça-selectie wil Patrick Kluivert als nieuwe hoofdtrainer’

André Schürrle Ook deze spelers stopten al vroeg: depressie, modellen­car­riè­re en einde van de wereld

10:28 André Schürrle groeide in 2014 nog uit tot Duitse volksheld door de assist te verzorgen in de gewonnen WK-finale tegen Argentinië, zes jaar later is hij klaar met de voetballerij. De voormalige topspeler van onder meer Chelsea en Borussia Dortmund is zeker niet de eerste die al voor zijn dertigste een einde aan zijn loopbaan maakt.