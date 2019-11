Barça-president verdedigt Valverde en bespreekt toekomst Messi

Bartomeu ging ook kort in over de mogelijke interesse in Neymar afgelopen zomer. ,,Hij is bij Paris Saint-Germain gebleven dus we moeten met respect over die club en de speler praten", aldus de president, die ook ziet dat de opvolgers van Neymar (in 2017 vertrokken bij Barcelona) niet allemaal even goed uit de verf komen in Camp Nou. ,,Naar Barcelona komen en succesvol zijn, valt niet mee. Ousmane Dembélé heeft veel pech gehad met zijn blessures, maar we zien zijn potentie. Philippe Coutinho heeft moeite gehad zich aan te passen dus hebben we hem verhuurd aan Bayern München. Maar hij is een wereldster", behoudt Bartomeu het vertrouwen in de Braziliaan.



Vanavond (21.00 uur) speelt Barcelona thuis tegen Celta de Vigo. Barcelona kan dan de koppositie in La Liga weer overnemen.