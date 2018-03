Barça pakt dankzij Cillessen Catalaanse Super Cup

'We waren beter in Turijn én beter op Wembley'

7 maart Trainer Mauricio Pochettino deed geen moeite om zijn enorme teleurstelling over de uitschakeling van zijn Tottenham Hotspur tegen Juventus in de achtste finales van de Champions League te verbergen. ,,We geven de wedstrijd in drie minuten helemaal uit handen", stamelde hij na de nederlaag (1-2).