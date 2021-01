Barça ontsnapt dankzij Frenkie de Jong en Messi aan blamage in Spaanse beker

Diezelfde Nederlandse middenvelder was tien minuten later zelf de afmaker na een voorzet van Jordi Alba: 1-2. Dit was de tweede treffer van De Jong, maar zijn eerder goal werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotminuut van de reguliere speeltijd had Messi het duel definitief kunnen beslissen. De captain soleerde door de Madrileense defensie, kon afleggen op Martin Braithwaite maar besloot zelf te schieten en raakte de buitenkant van de paal. Ondanks de vijf minuten blessuretijd kwam de plek in de kwartfinales niet in gevaar.