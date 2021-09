Barça onder druk móet winnen van Granada

Scheids­rech­ter Pijper keurde gelijkma­ker NAC tegen Ajax af in 1973: ‘En toen moest-ie op de loop’

19 september Het toen nog ‘rustige en lankmoedige’ NAC-publiek ging in 1973 boos achter arbiter Pijper aan. Maar of de man ook als eerste ‘de singel in’ moest, is de vraag.