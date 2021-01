‘Barça moet snel 730 miljoen euro aan schulden betalen’

PSV moet Madueke enkele weken missen, ook Gakpo en Götze nog niet fit

13:45 PSV kan de komende weken niet beschikken over de Engelse aanvaller Noni Madueke. Trainer Roger Schmidt hoopt dat de schade beperkt blijft en dat hij ‘slechts’ twee tot drie weken uit de roulatie is. Madueke komt met een spierblessure, die maandag nogmaals wordt onderzocht. Hij viel uit in het duel met RKC van afgelopen weekend.