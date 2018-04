Barça moet deceptie van zich afspelen zonder Rakitic

Rakitic moest een operatie ondergaan en ontbreekt daardoor morgen tegen Valencia. Sergio Busquets zit wel bij de selectie, ondanks een lichte voetblessure. Barcelona ontvangt de nummer drie van La Liga in het eigen Camp Nou. De ploeg van trainer Ernesto Valverde is dit seizoen in de nationale competitie nog altijd ongeslagen en kan het bijna veertig jaar oude record van Real Sociedad verbeteren. De Baskische club bleef tussen april 1979 en mei 1980 in 38 competitieduels op rij ongeslagen. Barcelona evenaarde dat record vorige week tegen Leganés (3-1).

,,We kunnen niet thuis blijven huilen'', zei Valverde, wiens ploeg in Rome een zeker lijkende plek in de halve finales van de Champions League verspeelde. ,,We moeten niet meer denken aan wat we hebben verloren, maar ons focussen op wat we kunnen winnen.'' Zeven wedstrijden voor het einde van de competitie heeft Barcelona elf punten voorsprong op Atlético Madrid en veertien op Valencia.

,,Als we winnen van Valencia, hebben we daarna nog zeven punten nodig om de titel binnen te halen'', berekende Valverde. ,,Dat had niemand een paar maanden geleden gedacht. In augustus leek het alsof onze wereld instortte nadat we twee keer hadden verloren van Real Madrid in de Spaanse Supercup, maar we wisten de situatie om te draaien. Ik hoop nu op dezelfde reactie.''