Barça met overwinning op middenmoter Celta bijna zeker van tweede plaats

Met video Wordt het dansen op een vulkaan voor Mathieu van der Poel of levert hij het roze in op de Etna?

Na drie dagen Hongarije is de Giro-karavaan aangekomen op vertrouwde Italiaanse bodem. Om 12.25 uur start de rit van Avola over 172 kilometer naar de top van de Etna. Wordt het dansen op een vulkaan voor Mathieu van der Poel of levert de Brabander vandaag zijn roze trui in. Wat er ook gebeurt, spektakel gegarandeerd.

9:54