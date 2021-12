Barça krijgt groen licht van socio’s voor miljardenlening

Zeventien perfecte pijlen, grandioze eindzeges en pijnlijke exits: dit zijn de WK's van Michael van Gerwen

Michael van Gerwen gaat de komende weken - met vanavond zijn eerste partij - op jacht naar zijn vierde wereldtitel bij de PDC. De darter uit Vlijmen zal zich in het Alexandra Palace in Londen willen revancheren voor zijn pijnlijke uitschakeling van vorig jaar en iedereen laten zien dat hij nog altijd de beste darter is.

18 december