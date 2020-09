‘Barça-fans stomverbaasd: Koeman heeft pareltje Riqui Puig niet nodig’

Van Hecke breekt lans voor NAC-middenvel­der: ‘Azzagari is echt een goede voetballer’

10:00 Jan Paul van Hecke twijfelt geen seconde als hem gevraagd wordt naar zijn voetbalmaatjes Sydney van Hooijdonk en Yassine Azzagari. ,,Laat Sydney staan en hij maakt er minstens twintig dit seizoen en Yassine is echt een goede voetballer. Die komt er wel. Over twee jaar is hij van het niveau Heerenveen."