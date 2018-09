'Barça en Spurs kregen zelfde antwoord bij Ajax: De Jong is niet te koop'

Bod van 50 miljoenDe Catalaanse sportkranten Mundo Deportivo en Sport hadden in de afgelopen transferzomer gezamenlijk zo'n vijftien keer hun cover ingeruimd voor Frenkie de Jong, maar de 21-jarige middenvelder uit Arkel bleef uiteindelijk gewoon bij Ajax. De Amsterdammers hadden volgens Mundo Deportivo een duidelijk antwoord voor zowel FC Barcelona als Tottenham Hotspur: Frenkie is niet te koop.

FC Barcelona toonde al aan het begin van de zomer interesse in Frenkie de Jong, maar de kersverse Oranje-international bleef uiteindelijk toch gewoon bij Ajax. De 38-jarige Fransman Éric Abidal, sinds begin dit jaar technisch directeur van FC Barcelona, was in Amsterdam voor gesprekken met Marc Overmars, maar kreeg een duidelijke boodschap te horen: 'Frenkie de Jong is deze zomer niet te koop.'

Na het aantrekken van spelers als Daley Blind en Dusan Tadic wilde Ajax er alles aan doen om de selectie zo sterk mogelijk te houden, om zo plaatsing voor de Champions League te realiseren en voor het eerst sinds 2014 weer kampioen van de Eredivisie te worden. Na het vertrek van Justin Kluivert naar AS Roma had Overmars daarom geen behoefte meer om belangrijke spelers te verkopen. FC Barcelona deed in eerste instantie een bod van 25 miljoen euro en later nog van 30 miljoen euro, maar twee keer was het antwoord hetzelfde: Frenkie de Jon g wordt niet verkocht.

Later in de zomer deed ook Tottenham Hotspur een bod van 50 miljoen euro op De Jong, maar opnieuw ging Ajax niet overstag. Beide clubs zouden nu al bezig zijn met een plan om De Jong volgend jaar los te weken bij Ajax, waar de middenvelder nog tot medio 2022 onder contract staat. De Jong speelde tot op heden 47 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, waarin hij goed was voor twee goals en negen assists. Voor Jong Ajax scoorde hij acht keer in 46 wedstrijden.

Afgelopen donderdag maakte De Jong indruk tijdens zijn debuut in het Nederlands elftal, waar hij in de tweede helft een assist gaf op Memphis Depay. Daarna gingen in Nederland veel geluiden op dat De Jong vanavond tegen Frankrijk in de basis zou moeten staan.

Volledig scherm Éric Abidal, de technisch directeur van FC Barcelona. © AFP