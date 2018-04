Barça dankzij hattrick Messi langs Leganés

Vettel op pole in Bahrein, Verstappen na crash op P15

18:24 Max Verstappen rijdt morgen in zijn vierde Grand Prix van Bahrein weg vanuit het achterveld. De Limburger vloog eraf in de kwalificatie en moet morgen in de achtervolging. Vooraan twee Ferrari's. Sebastian Vettel op pole, Kimi Räikkönen start als tweede.