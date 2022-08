Barça-coach Xavi vraagt om geduld en zegt over invaller De Jong: ‘Frenkie is geen wisselspeler’

Trainer Xavi van FC Barcelona heeft na de tegenvallende start van het seizoen tegen Rayo Vallecano (0-0) om geduld gevraagd. Hoewel Barcelona deze zomer flink investeerde in de selectie, verspeelde de Catalaanse ploeg bij de start van La Liga direct punten in Camp Nou.

,,We willen graag laten zien dat we op de goede weg zijn, maar dit is pas het begin. We vragen om geduld en vertrouwen in dit team”, aldus Xavi. “We blijven hard werken, er komen betere tijden aan.”

Van de zomeraanwinsten stonden Robert Lewandowski, Raphinha en Andreas Christensen in de basis. Franck Kessié mocht invallen, net als onder anderen Frenkie de Jong. Barcelona wil de Nederlandse middenvelder graag verkopen om ruimte te maken in het beperkte salarisbudget. De Jong, die sowieso nog achterstallig salaris moet ontvangen, blijft echter liever in Camp Nou. De international van Oranje deed tegen Rayo Vallecano het laatste half uur mee.

,,Frenkie is geen wisselspeler”, zei Xavi. ,,Ik weet niet wat de komende weken gaat gebeuren op de transfermarkt. Maar ik kan garanderen dat als hij blijft, hij belangrijk voor ons gaat zijn. Ons doel is om prijzen te winnen. Als dat niet lukt, is het een teleurstellend seizoen. We kunnen nu niet zeggen dat we niet voor de prijzen gaan omdat we tegen Rayo Vallecano hebben gelijkgespeeld.”