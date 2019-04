Barça blijft zonder sterren en inspiratie steken op gelijkspel bij hekkensluiter

Barcelona won woensdag met 0-1 op bezoek bij Manchester United tijdens de eerste kwartfinale van de Champions League. Omdat dinsdag de return in het eigen Camp Nou wacht, stuurde coach Ernesto Valverde een B-formatie het veld in. Lionel Messi en Luis Suárez zaten beiden niet bij de selectie. Ook onder anderen Gerard Piqué (schorsing), Sergio Busquets en Ivan Rakitic waren er niet bij.



Het gaf bijvoorbeeld Kevin-Prince Boateng, Riqui Puig en Ousmane Dembélé de kans om zich in de kijker te spelen tegen de hekkensluiter van de Spaanse La Liga. Dat lukte niet bepaald. Kansjes waren er wel over en weer, maar verder was het duel vooral van een bedenkelijk niveau. Barcelona miste de creativiteit van Messi en Suárez en vooral ook Busquets als verbinder tussen aanval en verdediging. Verder dan 0-0 kwam Barça dan ook niet.



Door dat resultaat staat Barcelona met nog zes wedstrijden te gaan twaalf punten voor op Atlético Madrid en veertien op Real Madrid. Die twee ploegen hebben nog wel een wedstrijd meer tegoed. Atlético Madrid speelt om 18.30 uur in eigen huis tegen Celta de Vigo. Real Madrid speelt maandag de uitwedstrijd tegen Leganes.