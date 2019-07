Barça blij met Frenkie: Heerlijk om met hem te spelen

Alle 42 passes die De Jong bij zijn debuut tegen Chelsea verzond kwamen bij een medespeler aan. Tegen Vissel Kobe bekroonde hij een prima optreden bijna met zijn eerste goal. ,,Hij past zich heel goed aan", prijst Sergi Roberto zijn nieuwe ploeggenoot. ,,We hebben hem vorig jaar allemaal bij Ajax aan het werk gezien. Het is heerlijk om met hem en Carles Aleña te spelen.”



Trainer Ernesto Valverde weet nog niet waar hij De Jong gaat opstellen. ,,Ik weet nog niet wat zijn positie wordt, maar zijn veelzijdigheid is erg prettig. Hij heeft tegen Chelsea en Vissel Kobe op verschillende posities gespeeld, daar ben ik nog mee aan het experimenteren.”



Valverde is ook lovend over het lef en de aanvalslust in het spel van zijn aanwinst. ,,De Jong bouwt goed op en creëert kansen, maar is zelf ook aanvallend sterk.” Op 4 augustus mag De Jong het in een oefenduel met Arsenal opnieuw laten zien.