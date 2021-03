Barça-assistent Schreuder: ‘Ze slaan Messi neer, gewoon met de vlakke hand’

Coric zonder setverlies naar laatste vier in Rotterdam

0:45 De Kroatische tennisser Borna Coric heeft zich zonder setverlies verzekerd van een plek in de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De nummer 26 van de wereld was de Japanner Kei Nishikori in twee tiebreaks de baas: 7-6 (2) 7-6 (4).