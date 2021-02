Bankzitter Ziyech ziet Giroud en Werner scoren voor winnend Chelsea

Olivier Giroud (‘31) en Timo Werner (‘39) scoorden voor Chelsea. Tammy Abraham viel al na 20 minuten geblesseerd uit bij Chelsea en werd vervangen door Giroud. Werner maakte zijn eerste goal sinds begin november. In het 3-4-3 systeem van Tuchel krijgt Mason Mount voorlopig de voorkeur als aanvallende middenvelder, zoals Frank Lampard ook gek was van de voormalig speler van Vitesse.



De ploeg van Tuchel, die vorige maand de ontslagen Lampard opvolgde in Londen, staat nu vierde in de Premier League. De achterstand op koploper Manchester City is elf punten. Chelsea heeft net als West Ham United vier punten minder dan Manchester United en Leicester City. Liverpool, de kampioen van vorig seizoen, staat nu zesde met 40 punten na 24 wedstrijden.