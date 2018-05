Balotelli keert na vier jaar terug in nationale ploeg Italië

Balotelli werd na het WK 2014 niet meer opgeroepen voor La Squadra Azzurra, dat deze zomer ontbreekt op het WK in Rusland. Hij werd door bondscoaches Antonio Conte (2014-2016) en Gian Piero Ventura (2016-2018) ook nooit opgeroepen. Bij de eerste interland onder leiding van Roberto Mancini mag Balotelli het nu dus direct weer laten zien. Balotelli begint in de punt van de aanval in een 4-3-3 formatie, met Lorenzo Insigne (Napoli) en Matteo Politano (Sassuolo) naast hem op de flanken. De oefeninterland tegen Saudi-Arabië, dat door Bert van Marwijk wel naar het WK werd geloodst, wordt gespeeld in de AFG Arena in St. Gallen. Italië oefent volgende week maandag in Turijn nog tegen het Nederlands elftal.