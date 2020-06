Balende Bosz: Meer punten, toch geen Champions League

De ploeg van de Nederlandse trainer sloot de competitie af met winst op Mainz (1-0). Omdat concurrent Borussia Mönchengladbach ook won, bleef Leverkusen op plek vijf staan. ,,Over het algemeen hebben we een goede tweede seizoenshelft gespeeld. Maar we weten ook dat we de afgelopen wedstrijden niet altijd goed waren”, aldus Bosz. ,,Ik moet Gladbach feliciteren, zij hebben een superseizoen gespeeld en het verdiend om de Champions League in te gaan. Natuurlijk zijn we vandaag een beetje teleurgesteld, maar vorige week was de teleurstelling groter.” Leverkusen verloor toen met 2-0 bij Hertha BSC en gaf daardoor de vierde plek uit handen.