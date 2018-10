Bale verlaat selectie van Wales nog voor wedstrijd tegen Ierland

Bale kwam donderdagavond in de verloren oefeninterland tegen Spanje (1-4) in het Millennium Stadium in zijn geboortestad Cardiff ook al niet in actie.



Bale arriveerde niet geheel fit bij de selectie van bondscoach Ryan Giggs. De oud-speler van Manchester United hoopte hem nog wel tegen Ierland te kunnen inzetten, maar dat bleek niet haalbaar. Bale is inmiddels teruggekeerd naar Madrid waar hij zich gaat voorbereiden op een drukke periode met Real Madrid.



Op zondag 28 oktober (16.15 uur) staat El Clásico tegen FC Barcelona op het programma in Camp Nou. Real Madrid speelt voor die tijd nog thuiswedstrijden tegen Levante in La Liga en tegen Viktoria Plzeň in de Champions League, het toernooi dat De Koninklijke in de laatste vijf seizoenen vier keer won met Bale.