Bale staat op bij Real in eerste competitieduel zonder Ronaldo

Met Keylor Navas en niet aanwinst Thibaut Courtois in het doel begon de nieuwe trainer Julen Lopetegui aan zijn eerste competitieduel. De coach had ook geen basisplaats voor Casemiro, Raphaël Varane en Luka Modric.



Dani Carvajal bracht de thuisploeg al a twintig minuten op voorsprong door een slecht weggewerkte bal in het doel te koppen. In de tweede helft verdubbelde Gareth Bale de marge door de voorzet van Marco Asensio achter Getafe-doelman David Soria te tikken.