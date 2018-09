Bale: Real Madrid meer een team zonder Ronaldo

Nu Ronaldo is vertrokken, lijkt de rol van Bale weer belangrijker te worden. In de Champions Leaguefinale tegen Liverpool begon de international van Wales nog op de bank. ,,Dat viel niet mee'', blikt hij terug. ,,Eerlijk gezegd was ik echt boos. Het ging goed in de weken ervoor. Ik scoorde vaak en vond dat ik recht had op een basisplaats. Het was lastig om die woede opzij te zetten en me op de wedstrijd te concentreren.''



Als invaller scoorde Bale twee keer in het met 3-1 gewonnen duel. Hij hielp Madrid daarmee aan de derde opeenvolgende zege in de Champions League. De club begint de campagne voor de vierde overwinning woensdag met een thuiswedstrijd tegen AS Roma.