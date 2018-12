Bale leidt Real met hattrick naar finale WK voor clubs

WK Darts LIVE | Meulenkamp treft Smith, ook dartskanon­nen Whitlock en Wade in actie

20:43 Het WK Darts is vandaag aangekomen bij de zevende dag. Vanavond komen wederom dartskanonnen in actie. Zo verschijnen Simon Whitlock, Michael Smith en James Wade aan de oche. Ook is er Nederlandse inbreng: Ron Meulenkamp neemt het op tegen Smith. Volg alle partijen hier op de voet!