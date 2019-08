Bale in één maand van persona non grata naar basisplaats tegen Celta

De Fransman zei zelfs dat het beter was als Bale weg zou gaan. Lange tijd leek de aanvaller op weg naar China, maar bij de start van de competitie staat hij toch zowaar in de basis bij Real Madrid.



Zidane kan niet beschikken over Eden Hazard, die afgelopen zomer voor een bedrag van naar verluidt 100 miljoen euro over kwam van Chelsea. De Belg heeft een bovenbeenblessure.



Real Madrid begint in La Liga tegen Celta de Vigo. De aftrap is om 17.00 uur. Bekijk hier de tussenstanden, uitslagen en het programma in de Spaanse competitie.