Bakayoko vergist zich in rugnummer en wil naar de kant

Drie keer op rij mis Rust er een vloek op kerstkampi­oen Liverpool?

8 december Na de zege op Bournemouth is het al zeker dat Liverpool met Kerst koploper is in de Premier League. Maar de laatste drie keer dat de Reds kerstkampioen werden, lukte het niet om de landstitel te grijpen. Rust er een vloek op de Noord-Engelse club?