Bahrein? Geef mij bruisend Monaco maar

De hele dag in de perszaal blijven zitten, ik ben er niet zo van. Daar beleef je de sport niet, maar word je alleen maar verkouden van de loeiende airco. Dus loop ik op vrijdag en zaterdag graag rond de verschillende circuits, tijdens trainingen. Al is dat hier in Bahrein nog best een opgave, bij 33 graden en een zinderende zon. Gelukkig bieden de af en aan rijdende busjes waar de fotografen mee vervoerd worden, uitkomst. Juiste hesje aan en ook de schrijvende pers mag mee. ,,Spring er maar in, waar wil je heen?’’ roept de chauffeur vrolijk, met de ventilator op standje tornado en een tray waterflesjes op de bijrijdersstoel. Doe maar een een mooi punt, opperen we. En weg zijn we voor een uurtje postvatten in de woestijn.



Nergens hoor je de motorgeluiden van de Formule 1 beter dan hier, in het grote niets van Bahrein. Publiek zit er tijdens de trainingen niet en het is hier rondom het circuit zo desolaat leeg dat je de auto’s al van ver aan hoort komen. Alsof we bij de wintertest in Barcelona zijn, hoewel het daar nog wel iets drukker is.