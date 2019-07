Baghdatis (34) gaat in tweede ronde onderuit en zwaait af

Baghdatis ontving een wildcard voor Wimbledon en meldde kort voor de start van het derde grand slam van het jaar dat het zijn laatste toernooi zou zijn. Mede door blessures is Baghdatis afgezakt naar plek 135 op de wereldranglijst.



In 2006 stond Baghdatis in de finale van de Australian Open. De laatste jaren bleven grote successen uit en op de laatste tien grandslamtoernooien verloor hij in de eerste of tweede ronde.