Bacuna grijpt ploeggenoot Cardiff City bij de keel na nederlaag

Bacuna kwam gisteravond bij een 0-1 stand in het veld en kon niet voorkomen dat Cardiff City voor de tweede keer op rij verloor. De huidige nummer tien van het Championship stapte zonder punten van het veld na de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest. Toch ging het na afloop niet per se over de nederlaag, maar vooral over de ruzie tussen voormalig FC Groningen-speler Bacuna en Paterson. Beide kemphanen moesten door een andere ploeggenoot, Will Vaulks, uit elkaar worden gehouden, maar hij kon niet voorkomen dat Bacuna een paar keer handtastelijk werd ten opzichte van Paterson. Zo pakte Bacuna zijn ploeggenoot bij de keel.

Hoewel de beelden er niet bepaald gezellig uit zien, heeft Cardiff City-coach Neil Harris geen problemen met het gedrag van het tweetal. ,,Ik maak me totaal niet druk om die passie. Ik speelde zoals dat, ik train zoals dat. Ik houd wel van persoonlijkheid. Ik houd ervan als spelers karakter en een winnaarsmentaliteit hebben. Dit gebeurt in het heetst van de strijd en in dat geval heb ik er geen problemen mee. Tegenwoordig moet je altijd erg letten op wat je doet, want vaak wordt het groter gemaakt dan het is. Ze zijn allebei goede jongens en ze kwamen knuffelend door de kleedkamerdeur. Ik heb ze er niet over gesproken, maar ze zaten naast elkaar in de kleedkamer. Ze lachten niet, maar snapten elkaars frustratie. Ze zijn gewoon spelers met passie.”