Babos en Mladenovic winnen WTA Finals in dubbelspel

Jeroen heeft geen controle over zijn lijf en loopt marathon van Et­ten-Leur: ‘De grote valkuil is thuis blijven zitten’

12:08 Atleet Jeroen van Damme (46) is de controle over zijn lichaam soms totaal kwijt. ,,Vroeger zouden ze me hebben weggestopt in een inrichting." Nu loopt hij nog altijd vrij rond.