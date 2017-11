Babel schrijft geschiedenis met Besiktas, Promes in wachtkamer

FC Porto kwam in de Turkse heksenketel in Istanbul nog wel op voorsprong. De Braziliaan Felipe bracht de Portugezen in de 29e minuut aan de leiding. Vlak voor rust tekende Talisca voor de gelijkmaker namens Besiktas.



Na de pauze waren de beste kansen voor de thuisploeg. Babel was dicht bij de 2-1, maar zijn schot kwam op de lat terecht. Niet veel later probeerde Ricardo Quaresma het van afstand, maar zijn poging werd gestopt.



Besiktas maakte indruk in de groepswedstrijden. De kampioen van Turkije sloot de eerste drie duels met Porto, RB Leipzig en AS Monaco winnend af. Na de remises tegen Monaco en dinsdag tegen Porto is Beskitas nog steeds ongeslagen.



Porto is na het gelijkspel nog niet zeker van een plek in de volgende ronde. De Portugezen zijn afhankelijk van de uitslag van het duel later op de avond tussen AS Monaco en RB Leipzig.