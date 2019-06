Babel gaat bij Galatasaray 2,5 miljoen per jaar verdienen

Babel (32) is onder bondscoach Ronald Koeman een vaste waarde in de nationale ploeg. Hij speelde tot dusver 58 interlands. Babel kwam eerder ook uit voor Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Al Ain en Deportivo La Coruña.



Galatasaray maakte bekend dat Babel jaarlijks 2,5 miljoen euro netto gaat verdienen. De Amsterdammer kan daarnaast in de contractperiode ook nog rekenen op in totaal 2 miljoen euro aan tekengeld. ,,Ik ben zeer vereerd dat ik voor Galatasaray mag gaan spelen”, liet Babel weten. “Toen ik jonger was, wist ik niet veel van het Turkse voetbal, maar van Galatasaray moest je wel gehoord hebben. Het is een grote club, zeker ook in Europa, met veel fans. Ik ben heel dankbaar voor deze kans.”