Baas Duitse bond: Bundesligaduels met publiek onrealistisch

,,We zouden het liefst gewoon duels afwerken met toeschouwers, maar dat is inmiddels niet meer realistisch", zei Seifert, die uitsloot dat de competitie wordt stilgelegd. ,,We hebben besloten dat er hoe dan ook gevoetbald wordt. Met of zonder publiek, dat is aan de autoriteiten."



Even daarvoor had gezondheidsminister Jens Spahn opnieuw opgeroepen evenementen waar meer dan duizend mensen zich verzamelen af te gelasten. ,,Het is makkelijker concerten of wedstrijden niet te laten doorgaan, dan te beslissen dat mensen niet meer naar hun werk mogen reizen", zei Spahn. ,,Iedereen zal in ieder geval een bijdrage moeten leveren."



Maar het stilleggen van de competitie, daar moet Seifert niet aan denken: ,,We hebben contracten, sportieve consequenties, promotie en degradatie. Half mei moet er een ranglijst zijn waar clubs hun beleid op af kunnen stemmen.”