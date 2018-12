Baas Conmebol geniet van Boca-River in Madrid

In een feestelijke ambiance veroverde River Plate de trofee dankzij een 3-1-zege na verlenging. Het eerste duel was in 2-2 geëindigd. Madrid was een weekend lang het decor van feestende Argentijnen, de meesten afkomstig uit Europa.



,,Het belangrijkste is dat we nu een winnaar hebben en dat er geen problemen waren. Ik moet Real-voorzitter Florentino Pérez bedanken dat hij zijn stadion beschikbaar heeft gesteld”, zei Dominguez, die veel kritiek had gekregen op het besluit het duel naar Spanje te verplaatsen. ,,Het was ons idee. Toen Florentino zijn goedkeuring gaf, konden we aan de slag en het is een geweldige happening geworden. Het was één groot feest.”