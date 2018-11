Baas Belgische Pro League mag blijven

Deze spelers gingen Dilrosun voor met Oranjede­buut zonder eredivisie-ervaring

21:45 Met zijn debuut in de Nations League-wedstrijd vanavond tegen Duitsland schaart Javairô Dilrosun zich in een select gezelschap. De aanvaller van Hertha BSC is sinds de invoering van de eredivisie in het seizoen 1956/57 pas de veertiende speler die zijn opwachting maakt in Oranje zonder ooit een minuut in de hoogste Nederlandse voetbalklasse gespeeld te hebben.