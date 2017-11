Baanrecord voor Hamilton, weer zesde tijd Verstappen

Het zit erop op het Yas Marina Circuit. Er gaat een vette punt achter de vrije trainingen. Lewis Hamilton is de snelste vandaag, Max Verstappen rijdt net als gisteren de zesde tijd - na slechts twaalf rondjes - in de derde training. We zijn met ons liveblog straks weer terug. Om 14.00 uur zijn de kwalificaties voor de GP van Abu Dhabi.