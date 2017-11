Baanrecord voor Hamilton, Verstappen weer zesde tijd

Alleen rechtstreekse promotie naar tweede klasse is acceptabel voor Pelikaan

10:30 Het mannenteam van hockeyclub Pelikaan komt al bijna tien jaar uit in de derde klasse. In de voorbije jaren was de Roosendaalse formatie vaak dicht bij promotie, maar in het zicht van de haven strandde toch het schip. ,,Dit jaar moet het dan maar gebeuren'', vindt aanvoerder Daan van den Hoven. ,,We hebben er het team voor om deze ambitie waar te maken.''